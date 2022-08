Energiekrise: Essen Light Festival will 70 Prozent Strom sparen

Riesige Lichtskulpturen und Lichtinstallationen mitten in der Essener Innenstadt - das ist das Essen Light Festival. Seit einigen Jahren schon bringt es Orte in und rund um die Innenstadt zum Leuchten. Pünktlich zum Herbstbeginn, wenn es abends wieder früher dunkel wird.

Doch dieses Jahr stellt sich die Frage: Sollte solch ein Festival stattfinden, in einer Zeit in der das Wort "Energiekrise" über allem schwebt? Die Essen Marketing GmbH , die das Festival organisiert, beantwortet diese Frage mit einem "Ja", kündigt aber Einschränkungen an.

Weniger Installationen als sonst

Der Plan: Das Essen Light Festival soll in diesem Jahr rund 70 Prozent Strom einsparen. "Der diesjährige Stromverbrauch entspricht so pro Besucher*in ca. 7 Watt pro Stunde – also dem Verbrauch einer Energiesparlampe, die eine Stunde lang eingeschaltet ist ", heißt es in einer Mitteilung der EMG .

Um dieses Ziel zu erreichen, soll es insgesamt erst einmal weniger Lichtinstallationen als im Vorjahr geben. Darüber hinaus soll zum Beispiel auch auf stromintensive Lichtshows verzichtet werden. Und auch stromsparende LED s sollen helfen.

Veranstaltungsbranche soll nicht wieder leiden

Eine Absage des Festivals kommt momentan nicht infrage. "Die Kultur- und Veranstaltungsbranche kann nicht erneut die Hauptlast der großen Krisen tragen. Es müssen alle einen Beitrag leisten und nicht nur einzelne Branchen" , sagt Richard Röhrhoff. Er ist Geschäftsführer der Essen Marketing GmbH .

Viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Essen hätten schon durch die Pandemie schwer gelitten und sollten nun nicht wieder zurückstecken müssen. Das Essen Light Festival findet in diesem Jahr vom 30. September bis zum 09. Oktober statt.

Über dieses Thema berichten wir am 17. August 2022 bei WDR 2: Lokalzeit Rhein/Ruhr, 16:30 Uhr.