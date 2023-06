Angefahrener Polizist weiter in Lebensgefahr

Am Montagnachmittag wollte die Besatzung eines Streifenwagens einen 39-jährigen Autofahrer kontrollieren. Der Mann hatte offenbar den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Doch der Fahrer hielt nicht an, sondern versuchte zu flüchten. Erst nach einer Verfolgungsjagd konnte der Streifenwagen ihn in einer Sackgasse in Essen-Borbeck stellen.

Kontrolle eskaliert: Polizist von Auto mitgeschleift

Anstatt aufzugeben, wendete der 39-Jährige nach Angaben der Polizei seinen Wagen. Als dann ein Polizist aus dem Streifenwagen ausstieg, gab der Mann Gas, fuhr auf den Polizisten zu, erfasste ihn und schleifte ihn mehrere Meter mit. Dabei wurde der Beamte lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei hat sich außerdem " im Verlauf des Unfallgeschehens ein Schuss gelöst ". Die genauen Umstände sind noch unklar.

Polizist weiter in Lebensgefahr

Am frühen Dienstagmorgen erklärte ein Pressesprecher der Polizei zunächst, dass der Kollege in einem stabilen Zustand sei. Einige Stunden später mussten die Ärzte allerdings melden, dass er wieder in Lebensgefahr schwebt. Auch am Mittwoch hat sich laut Polizei dieser Zustand nicht geändert.

Festgenommen: Tatverdächtiger ist polizeibekannt

Der tatverdächtige 39-Jährige konnte am Montag nach Polizeiangaben in Essen-Dellwig unverletzt festgenommen werden. Bei der Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Der Mann ist polizeibekannt, heißt es. Er hat keinen gültigen Führerschein. Außerdem war das Auto, in dem er unterwegs war, nicht zugelassen. Laut Polizei waren Kennzeichen angebracht, die dem Auto nicht zugeordnet waren.

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann versuchten Mord vor. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Sie versucht mit Hilfe von Zeugenaussagen und Videoauswertungen den genauen Hergang des Vorfalls zu rekonstruieren. Geklärt werden soll auch, ob der Beamte versucht hatte, vor dem heranrasenden Auto zur Seite zu springen.