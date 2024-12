Einen Tag nach der Banner-Aktion folgte nun die nächste Entwicklung: Der Besitzer des Handelshof-Gebäude hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ermittelt wird nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Denn es sollen Dachziegel beschädigt worden sein.

Was war passiert?

Wer am Mittwochvormittag aus dem Essener Hauptbahnhof kam und Richtung Innenstadt ging, der dürfte sich durchaus gewundert haben: Plötzlich las man den Schriftzug "Essen diese" auf dem großen Handelshof-Gebäude. Die Guerilla-Aktion war der vorläufige Höhepunkt in einer längeren Diskussion um den regional bekannten Schriftzug.

Lange Diskussion um Slogan

"Essen - die Einkaufsstadt" - so stand es jahrelang am Eingang zur Essener Einkaufszone als Leuchtschrift auf dem Handelshof-Gebäude. Der Name kam in die Jahre, die Stadt Essen beschloss, den Schriftzug zu verändern. Viele Vorschläge gab es, einer davon lautete damals schon "Essen diese".

Essen diese - das ist eigentlich eine Initiative mehrerer Personen aus der Stadt, die in den sozialen Medien auf sich aufmerksam macht. Die Mitglieder wollen anonym bleiben, haben in den vergangenen Jahren kulturell aber schon viel auf die Beine gestellt: einen eigenen Club zeitweise oder auch ein Stadtteilfest.

Bei Nacht und Nebel anmontiert

Der Vorschlag "Essen diese" setzte sich schließlich nicht durch. Stattdessen montierte die Stadt zum hundertjährigen Jubiläum des Museums Folkwang den Untertitel "Die Folkwangstadt". Vor wenigen Tagen schraubte sie den wieder ab, weil das Jubiläumsjahr vorbei ist.

Grund genug offenbar, um nun einen weiteren Vorstoß in Richtung "Essen diese" zu machen. Und so prangte unter den großen Essen-Lettern am Mittwochmorgen ein großes Banner mit den Worten "Diese - oder watt".

"Essen diese": Schnell war die Aktion wieder vorbei.

Die Initiative selbst ließ offen, ob sie es war, die bei Nacht und Nebel den Schriftzug auf dem Handelshof-Gebäude angebracht hatte. Auch den Mitarbeitern im Gebäude war die Aktion offenbar zunächst nicht aufgefallen.

Stadt entfernt Banner

Die Stadt Essen jedenfalls reagierte zwar amüsiert, jedoch konsequent: Der Schriftzug sei zwar lustig, allerdings sei nicht klar, ob er dort oben sicher angebracht sei. Und es habe auch nie ein Votum für "Essen diese" gegeben. Aus diesem Grund müsse man das Banner wieder entfernen. Das geschah auch prompt am Mittag.

