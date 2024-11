Als die Feuerwehr am Nachmittag beim Einsatzort ankam, stand der erste Stock des Hauses bereits in Flammen, heißt es. In den Etagen darüber hielten sich noch Menschen auf, die sich nicht mehr durch das brennende Treppenhaus ins Freie retten konnten. Mitten im starken Rauch standen die Leute an den Fenstern und riefen um Hilfe, so schildert es die Feuerwehr.

Haus in Essen-Bocholt unbewohnbar

Am Ende konnten alle gerettet werden. Zehn Verletzte, so die Bilanz. Vor allem, weil sie Rauch eingeatmet haben. Außerdem schafften es die Einsatzkräfte, vier Kaninchen, zwei Katzen und einen Wellensittich zu retten. Das Haus in Essen-Bochold ist nicht mehr bewohnbar - die Stadt hat eine Notunterkunft organisiert.