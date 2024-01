Nach rätselhaftem Knochenfund: Erneut Grabungen in Hagen

Ob es an der Fundstelle tatsächlich weitere Knochen gebe, sei völlig offen, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Die erneute Grabung sei für die weiteren Ermittlungen erforderlich. Es gebe in dem Fall keine neuen Erkenntnisse.

THW-Fahrzeuge am Fundort

Da auch noch unklar sei, ob es sich um neuere oder ältere Knochen handele, habe man bei der Suche am Montag auch Archäologen hinzugezogen. Es gebe weiterhin keinen Hinweis auf ein Kapital- oder Gewaltverbrechen.

Mordkommission ermittelt

Die offengelegte Fundstelle der Knochen

Anfang Januar waren in einem Waldstück an einer Kleingartenanlage mehrere Knochen gefunden worden - unter anderem Teile eines Schädels. Ein Spaziergänger hatte sie entdeckt und die Polizei alarmiert.

Nach ersten Einschätzungen könnte es sich möglicherweise um Überreste eines Mannes handeln. Aktuell ermittelt eine Mordkommission. Das sei in so einem Fall üblich, so die Polizei.