Der Sommer war in diesem Jahr zu warm und zu trocken, auch im Herbst ist bisher nur wenig Regen gefallen. Die Ennepetalsperre in Gevelsberg ist deshalb aktuell nur noch zu 43 Prozent gefüllt, sagt der Wasserversorger AVU Netz. Das ist rund ein Viertel weniger, als sonst zu diesem Zeitpunkt im Schnitt üblich. Der Wasserversorger gibt zunächst Entwarnung: Noch gebe es keinen Mangel an Trinkwasser , heißt es. Allerdings werde die Situation ganz genau beobachtet.

Wasserversorger setzt auch auf Alternative

Außerdem hat der Wasserversorger sein Reservewasserwerk in Wetter an der Ruhr in Betrieb genommen. So soll der Wasserstand in der Ennepetalsperre nicht mehr so stark weiter sinken. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Talsperre bis zum Frühjahr wieder voll ist. Das ist wichtig, denn im Laufe eines Jahres wird das Wasser von dort fast komplett als Trinkwasser benötigt.