"Unter dem Kaarst": Neuer Radweg zwischen Gevelsberg und Schwelm ist fertig

"Geil!" – das Wort benutzt Stefan Voigt an diesem Tag besonders oft: "Wir haben hier nicht nur einen geilen Fahrradweg, sondern auch eine geile Meile der historischen Geologie" , sagt er. Der Ennepetaler ist weit über die Region bekannt als Höhlenforscher. Und: Er ist der Besitzer des Schwelmer Tunnels.

Acht Höhlen im Tunnel

Als Voigt diesen vor Jahren der Bahn abkaufte, hatte er das klare Ziel, in ihm zu forschen. Denn von dem Tunnel gehen ganze acht kleinere Höhlen aus. Zudem gibt es in und um den Tunnel Einblicke in die geologische Geschichte der Region. Wie eine Schneise durch die Felsen des Berges zwischen Gevelsberg und Ennepetal zog sich die frühere Bahnstrecke. Das sollten auch Radfahrer und Fußgänger erleben, fand Voigt.

Höhlenforscher und Tunnelbesitzer Stefan Voigt

"Du siehst hier verschiedene Kalksorten, du siehst uralte Korallenriffe und die Felsen hier sind ein richtiger Einblick in unsere Klimageschichte" , so Stefan Voigt. Wer dies alles sehen und auch verstehen will, der muss sich ab sofort nur aufs Rad setzen und die drei Kilometer lange Radstrecke fahren. Überall am Weg gibt es nämlich Infotafeln zu den verschiedenen Gesteinen.

Umbau in Rekordzeit

Der Höhepunkt jedoch ist der alte Schwelmer Tunnel. Der wurde in einer Rekordzeit von neun Monaten komplett für den Radverkehr ausgebaut. Die Beleuchtung im Tunnel ist energiesparend und soll auch den Fledermäusen helfen. Denn durch Sensoren geht sie nur an den Stellen an, wo gerade jemand fährt oder läuft. Sonst bleibt's dunkel.