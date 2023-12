Viele kennen das Projekt unter den Namen Eurogate oder The Curve - die Stufenpromenade am Duisburger Innenhafen. Seit Jahren geht es hier nicht vorwärts. Jetzt hat die Stadt das Gelände "Am alten Holzhafen" verkauft. Neuer Eigentümer ist ab sofort das Immobilienprojektentwicklungsunternehmen BKI Beteiligungs GmbH.

Tecklenburg GmbH ist ausgestiegen