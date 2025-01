Im Arztmobil auf der anderen Straßenseite bestätigt uns Steffi Löhr, dass es besonders jetzt bei Minusgraden viel zu tun gibt mit der medizinischen Versorgung. In dem ausrangierten Rettungswagen ist die medizinische Fachangestellte heute für die Ärztin eingesprungen und hat ohne Unterbrechung Patienten. " Wir legen uns bei einer Erkältung ins Bett, bei Wohnungslosen wächst sich das schnell zu einer Lungenentzündung aus. "

Schlafplätze fast immer ausgebucht

Das Problem: Schlafstellen, die von jüngeren Wohnungslose wie Tobi akzeptiert werden, sind bei Kälte ausgebucht. Dem Nachtasyl belegt von Männern, die seit vielen Jahren obdachlos sind, ziehen Jüngere das Risiko vor und übernachten im Freien. Wie der 30-jährige Frank. Im Café der Notschlafstelle der Essener Suchthilfe bekommt er in seiner dünnen Jogginghose Frühstück und Winter-Klamotten. Nach eigenen Angaben wurde er gerade aus der Haft entlassen.

Hilfe für eisige Tage und Nächte: Frank bekommt in der Essener Suchthilfe ein "Frost-Kit"

Den Familienvater aus der Elfenbeinküste schreckt die Obdachlosigkeit im Winter nicht ab. Aber es sei auch sein erster Winter ohne Obdach. Auch bei der Suchthilfe sind die maximal 15 Plätze abends schnell belegt. Bei Frank liegt zwar eine Suchterkrankung vor - Voraussetzung fürs Übernachten - aber neben den begrenzten Plätzen sind die Regeln streng: kein Drogenkonsum, um acht Uhr morgens die Zimmer räumen.

" Schlafsäcke haben wir heute leider keine mehr, aber das kann ich Ihnen anbieten ", sagt die pädagogische Leiterin der Suchthilfe und händigt Frank Isomatte, Fleece-Mütze und Socken aus. Zum Glück stelle das Land seit einigen Wintern Gelder zur Verfügung, um Wohnungslose wie ihn mit dem Allernötigsten auszurüsten.

Neue Schlafstellen im Kloster

Minusgrade verlangen den Obdachlosen in Essen viel ab

Ein paar Straßen weiter, in der Übernachtungsstelle "Raum 58" der Caritas, sind die Jugendlichen am Vormittag schon im benachbarten Einkaufszentrum, um sich zu wärmen. Die acht Schlafplätze reichen auch hier nicht aus. " Minderjährige haben bei der Übernachtung Vorrang ", so Leiterin Britta Reuter. So käme es vor, dass Teenager über 18 Jahre sich woanders etwas suchen müssen.

Ein Lichtblick: In einer Flüchtlingsunterkunft sind gerade acht neue Plätze für Jugendliche entstanden. Sie müssen rausfahren nach Schuir, ans andere Ende der Stadt, in ein ehemaliges Kloster. Aber immerhin ist es ein warmer Platz in eisigen Nächten.

Unsere Quellen:



WDR-Reporterin vor Ort

Suchthilfe Essen

Übernachtungsstelle "Raum 58"