BVB: Banges Warten auf Schlotterbeck-Diagnose

BVB gehen die Defensivspieler aus

Ohnehin fehlen derzeit Niklas Süle und Waldemar Anton, zudem musste Rechtsverteidiger Julian Ryerson mit Kreislaufproblemen zur Halbzeit ausgewechselt werden. "Wir hoffen, dass das nicht ernst ist" , sagte Kehl über den Norweger.

Sahin gehen in der Abwehr nun fast alle Optionen aus: Schon gegen Barcelona musste Kapitän Emre Can in der Innenverteidigung aushelfen. Am Sonntag (17.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim wird der Trainer erneut improvisieren müssen.

Eine Möglichkeit wäre Yannik Lührs, der gelernte Innenverteidiger gab zuletzt gegen den FSV Mainz 05 sein Bundesligadebüt.