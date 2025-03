Grünen-Co-Chef Felix Banaszak

Bereits am Sonntag hatte der Grünen-Co-Chef Felix Banaszak in der "Aktuellen Stunde" des WDR kritisiert, dass Union und SPD ihre Pläne nicht mit den Grünen abgestimmt hätten - obwohl deren Zustimmung für das Finanzpaket nötig sei. " Wenn ich weiß, dass die Bildung meiner Koalition darauf fußt und davon abhängig ist, dass ein Dritter seine Zustimmung gibt, also die Grünen, dann redet man nicht erst mit denen, wenn die Ergebnisse schon vorliegen. "

Das Sondierungsergebnis zeige ein wildes Potpourri: Die Union bekäme die Migrationspolitik, die SPD mache das mit. Genau so der Frontalangriff aufs Bürgergeld. " Wer so plant, der sollte auch mit denen reden, die das ermöglichen sollen. Wer die Grünen gerne an Bord hätte, legt ihnen nicht einfach etwas vor, sondern spricht regelmäßig und vorab mit ihnen ", sagte Banaszak.

Aus drei Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung kamen am Sonntag zudem massive Änderungsforderungen. " Ohne wesentliche Änderungen halten wir die vorgeschlagenen Grundgesetzänderungen bezüglich der Finanzpolitik von Bund und Ländern für nicht zustimmungsfähig ", heißt es in einem Papier von NRW -Vizeministerpräsidentin Mona Neubauer, dem baden-württembergischen Finanzminister Danyal Bayaz und dem Bremer Finanzsenator Björn Fecker.

Kommt die Mehrheit für eine Grundgesetzänderung zustande?

Die Grundgesetzänderung soll eigentlich am Donnerstag in den alten Bundestag eingebracht werden. Doch die Zustimmung der Grünen steht nach wie vor aus. Die Grünen-Fraktion hat sogar einen eigenen Gesetzesentwurf verabschiedet. Ein Kompromiss scheint noch möglich. Ob es dazu allerdings kommt, ist offen.

Ohne das geplante Finanzpaket würde Union und SPD die finanzielle Grundlage ihres Sondierungsergebnisses und damit auch für die ab Donnerstag anvisierten Koalitionsverhandlungen fehlen.

Wie steht der neue Bundestag zu einer Grundgesetzänderung?

Sollte es im alten Bundestag keine Einigung zum schwarz-roten Finanzpaket geben, müsste das neu gewählte Parlament darüber entscheiden. Da eine Zusammenarbeit mit der AfD bereits ausgeschlossen wurde, wären Union und SPD dann auch auf die Linke angewiesen, um auf die nötige Zahl von Stimmen zu kommen.

Die hatte aber bereits klargestellt, dass sie das bisherige Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro für ausreichend hält und einer Lockerung der Schuldenregeln für neue Militärausgaben nicht zustimmen will. Eine Zustimmung zum Sondervermögen für Infrastruktur knüpft die Linke an Bedingungen.

In den Ländern haben schon die mit SPD beziehungsweise CSU regierenden Parteien BSW und Freie Wähler Vorbehalte angemeldet.

Wie ist der weitere Zeitplan?

Die Gespräche über eine Koalition sollen am Donnerstag beginnen. CDU -Chef Merz stellte im Deutschlandfunk mit Blick auf die anstehenden Koalitionsverhandlungen aber bereits klar:

Scheitern ist keine wirkliche Option. CDU-Chef Friedrich Merz

Union und SPD sind laut Merz geradezu zur Regierungsbildung verpflichtet. Es gebe nur diese parlamentarische Mehrheit in der demokratischen Mitte.

CDU-Chef Friedrich Merz

Im Bundestag mit der alten Zusammensetzung sind für den 13. und 18. März Sitzungen angesetzt worden, um über die Schuldenpläne von Schwarz-Rot zu beraten und abzustimmen. Am 25. März kommt dann der neu gewählte Bundestag zum ersten Mal zusammen.

Bis Ostern will Unions-Fraktionschef Friedrich Merz die Koalitionsverhandlungen ganz abgeschlossen haben. Die SPD will dann die Mitglieder in einer Abstimmung über die Ergebnisse entscheiden lassen. Erst danach kann die neue Regierung vereidigt werden.

