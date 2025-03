Die Dortmunder Polizei will am Bahnhofsvorplatz Videokameras aufstellen, um damit die Kriminalität besser in den Griff zu bekommen. "Die Videobeobachtung stellt einen wichtigen Baustein im Rahmen unseres Sicherheitskonzeptes dar" , begründet Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange die Maßnahmen: "Nach den guten Erfahrungen an den anderen Standorten sehe ich auch hier die Notwendigkeit, unsere Maßnahmen im direkten Umfeld des Hauptbahnhofs mit der Videobeobachtung zu verstärken."

Bereits Überwachung an anderen Stellen

Lange bezieht sich dabei auf drei Bereiche in der Innenstadt, in denen heute bereits Videokameras stehen. Ein Park und zwei Straßen werden schon überwacht. Die Kameras am Hauptbahnhof sollen nur zu Zeiten laufen, in denen besonders viele Verbrechen geschehen. Das ist zum Beispiel Freitag und Samstag von 18 Uhr bis 3 Uhr nachts.