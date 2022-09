CSD Münster: Opfer von Prügelattacke gestorben

Stand: 02.09.2022, 10:42 Uhr

Ein 25-jähriger Mann, der beim Christopher-Street-Day am Samstag in Münster niedergeschlagen worden war, ist seinen Verletzungen erlegen. Das hat die Polizei in Münster am Freitagvormittag mitgeteilt.