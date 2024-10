Am frühen Dienstagmorgen versuchten Beamte der Polizei, einen Haftbefehl wegen Beleidigung und Volksverhetzung in einem Mehrfamilienhaus am Werner Hellweg in Bochum zu vollstrecken. Als die Beamten am frühen Dienstagmorgen an der Wohnungstür ihre Ausweise vorzeigten, sagte der Mann, er akzeptiere weder die Polizei, noch den Staat dahinter. Der 56-Jährige schlug den Beamten die Tür vor der Nase zu.

Mann lenkt trotz Panzerwagen nicht ein

Die hörten dann hinter der Tür ein Geräusch und gingen davon aus, dass es das Laden einer Waffe gewesen sein könnte. Sie verließen das Gebäude und riefen ein Spezialeinsatzkommando zur Hilfe.

Das SEK kam unter anderem mit einem Panzerwagen und umstellte das Gebäude. Während des Einsatzes wurde der Werner Hellweg gesperrt. Die Polizisten fuhren mit dem Panzerwagen vor das Gebäude und forderten den Mann auf, jetzt endlich mit ihnen zu sprechen. Doch der lenkte immer noch nicht ein.

Hund beißt Beschuldigten

Die Polizei sprengte die Tür, stürmte das Gebäude mit mehreren Beamten und einem Polizeihund. Der Hund preschte vor und biss den Beschuldigten.

Die Bisswunden wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, dann kam der 56-Jährige ins Krankenhaus. Waffen wurden in seiner Wohnung vorerst nicht gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass er zur Reichsbürger-Szene gehört.