Autofahrerinnen und Autofahrer im Ruhrgebiet müssen jetzt ganz stark sein: am Wochenende gibt es eine weitere Autobahnsperrung. Am Freitagabend wird ab 21 Uhr die A40 im Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund sind Brücken- und Straßenbauarbeiten, so die Autobahn GmbH .

Die Autobahn wird ab dem Kreuz Duisburg in Fahrtrichtung Essen gesperrt und in Richtung Venlo ab der Anschlussstelle Kaiserberg. Auch von der A3 ist die Verbindung zur A40 in Richtung Venlo dicht. Eine großräumige Umleitung sei ausgeschildert.