Torwart-Frage auf Schalke: Van Wonderens ungewöhnliche Maßnahme

Denn die Antwort auf die Frage lautet: Zunächst einmal beide. Van Wonderen lässt die beiden Torhüter in den kommenden Partien in der 2. Fußball-Bundesliga und im DFB-Pokal vorspielen. Jeder Keeper bekommt zwei Spiele, um sich zu beweisen.

"Wir haben vier gute Torhüter. Ich finde es wichtig, sie und ihre Persönlichkeit richtig kennenzulernen. Hoffmann wird gegen Hannover und Fürth im Tor stehen, Heekeren gegen Augsburg und Ulm. Beide bekommen ihre Chancen" , sagte van Wonderen. "Ich will mir die Zeit nehmen, um zwei richtig gute Torhüter zu bewerten. Zwei Spiele für Thorben, zwei für Justin. Danach werde ich entscheiden ", so der 55-Jährige vor der Partie gegen Hannover 96 am Samstag (13 Uhr).

Van Wonderen: "Entscheidung muss man begründen können"