Höchster mobiler Weihnachtsbaum in Crange aufgebaut

Große, zylinderförmige Ringe fliegen auf dem Kirmesplatz in Herne-Crange an einem Kran durch die Luft. Der Aufbau für den laut Veranstalter größten, mobilen Weihnachtsbaum der Welt ist in vollem Gange.

Zu Anfang steht der Baum noch in Teilen auf dem Platz

Nach und nach werden die einzelnen Etagen aufeinandergesetzt. Gerade hat der Kran das nächste Stück am Haken, geschmückt mit Kunsttanne, Kugeln und großen Kerzen. Außerdem mit verbaut: Unzählige LEDs , die am Weihnachtsbaum für eine besondere Lichtershow sorgen können. " Insgesamt sind es zwei Millionen ", sagt Baum-Besitzer Harry Wegener.

Aus dem Weihnachtsbaum soll es schneien

Doch in diesem Jahr kann der Baum noch mehr. Veranstalter Sebastian Küchenmeister hat eine Schaumkanone mit verbaut, die auf dem Platz für künstlichen Schnee und damit für Winterfeeling sorgen soll.