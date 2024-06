Crange: Kirmesfans stehen stundenlang Schlange

Kurz vor 9 Uhr am Ende der Fußgängerzone in Herne-Wanne. Die Schlange vor dem Seiteneingang der Sparkassen-Filiale wird immer länger. Hier findet am Dienstag der Vorverkauf der Crange-Pässe statt.

Ganz vorne in der Schlange: Ulla Anton. Die Wanne-Eickelerin wollte eine der ersten sein und stand deshalb schon um halb sechs, dreieinhalb Stunden vor Verkaufsstart vor der Tür. Auch schon im vergangenen Jahr war sie ganz früh am Start.

Es geht nicht nur ums Sparen

" Wir gehen jeden Tag auf die Kirmes. Schon von klein auf ", erzählt Ulla Anton. Sie und ihre 89-jährige Mutter, die sich ebenfalls für die Rabattheftchen angestellt hat, sind große Crange-Fans. Die Pässe gehören für sie einfach mit dazu. " Man kann ja schon ein bisschen was sparen", sagt sie. „Aber es ist auch Tradition. “

Großer Andrang für die Crange-Pässe.

Auch andere Kirmes-Fans sind am Dienstag für die Pässe extra früh aufgestanden. Einige habe sogar Campingstühle für die Wartezeit mitgebracht. Auch Eileen Just hat sich schon um halb sieben in der Schlange angestellt, um sich mit Pässen für die Kirmes einzudecken.

Teil der Vorfreude