Amazon in Rheinberg: Erster Katastrophenstützpunkt in Europa

" Wir haben nichts davon. Wir helfen einfach gerne. Es ist natürlich auch so, dass unsere Mitarbeiter das freut. Letztes Jahr hatten wir ein Hilfsprogramm für die Türkei und Syrien. Wir haben viele Mitarbeiter hier mit türkischer Abstammung und die freuen sich dann einfach, wenn von ihrem Arbeitsplatz aus Hilfe in so ein Katastrophengebiet geschickt werden kann ", sagt Robin Pittner von Amazon, der den Katastrophenstützpunkt mit aufgebaut hat.

Amazon spendet Hilfsgüter

Der erste Katastrophenschützpunkt in Europa.

Über konkrete Zahlen, in welchem Wert Amazon Hilfsgüter spendet, spricht er nicht. Aber: Rund 30.000 Artikel seien eingelagert. Geht man von einem Warenwert pro Artikel von 50 Euro aus – ein Zelt wird teurer sein, eine Iso-Matte günstiger – landet man bei einer Summe von etwa 1,5 Millionen Euro.

Amazon macht allein in Deutschland jährlich einen Umsatz von fast 35 Milliarden Euro. Und: Sachspenden sind steuerlich absetzbar. Hinzu kommt ein positiver Marketing-Effekt. Doch das ändert nichts daran, dass Hilfsorganisationen den Katastrophen-Stützpunkt für eine gute Sache halten.

Rheinberg als Ausgangspunkt für Europa, Nahost und Nordafrika

Es ist der erste so genannte Disaster Relief Hub in Europa und der 13. insgesamt. Bisher hat Amazon ähnliche Einrichtungen vor allem in Asien und Australien, ein Stützpunkt ist in den USA. Rheinberg sei ein guter Standort, da hier viele Flughäfen in der Nähe sind. Zuständig ist man aus Rheinberg nun für Europa, Nahost und Nord-Afrika.

