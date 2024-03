Asche zu Asche – Alltag im Krematorium

Thomas Lewen darf den Knopf an der Wand eines architektonisch schlicht gehaltenen Raumes wieder drücken. Nachdem die Anlage sieben Monate saniert wurde, öffnet sich jetzt eine Brennkammer. Ein Sarg aus Kiefernholz fährt auf einer Metallschiene hinein.

Dann schließt sich die Lucke wieder. Gleiches eine Minute später an der zweiten Brennkammer. Flammen lodern heraus, " die Temperaturen steigen jetzt auf 760 Grad an", sagt Thomas Lewen und eilt dann zu seinem Monitor, um die Werte in der Anlage zu überwachen.

Särge stehen vor den Brennkammern

Lewen ist technischer Leiter im Krematorium Duisburg und für den reibungslosen Ablauf an den zwei Öfen verantwortlich. " Die Bezirksregierung hat auch Zugang zu dem Rechner, um zu sehen, ob wir irgendwelche Verletzungen bei den Emissionswerten machen. Das kann bei sehr schweren, adipösen Personen passieren. Oder auch bei Kleidung aus Polyester.“

Der Prozess der Einäscherung

Blick in den Brennofen der Einäscherungsanlage

Im Durchschnitt dauert es eineinhalb Stunden, bis eine Kremierung abgeschlossen ist. Lewen zeigt auf ein Gucklock im Ofen. "Man kann hier alles sehen und zugucken. Die Anlage ist wie aus einem Science-Fiction Film." Die Filteranlage erstreckt sich über zwei Etagen und wird von Thomas Lewen als Wunderwerk der Technik beschrieben.