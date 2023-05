Homophobie soll in Oberhausen kein Alltag sein

Anthony Simon steht auf dem Oberhausener Bahnhofsvorplatz und redet ganz offen über sich und seine Sexualität - und welche Probleme sie mit sich bringt. Obwohl er erst 19 ist. Er will deutlich machen, warum der internationale Tag gegen Homophobie, Biphobie, Interphobie und Transphobie wichtig ist und mit anderen dagegen ein Zeichen setzen.

Der junge Erwachsene erzählt, er habe schon in seiner Kindheit gemerkt, dass er sich in seinem Körper nicht wohl fühlt. Anthony ist transsexuell. Er wurde als Mädchen geboren. Im Alter von zwölf Jahren wusste er: Er will ein Junge sein.

Anthony Simon aus Oberhausen engagiert sich gegen Homophobie

"Das was ich damals erlebt hab, macht es anderen leichter, ihren eigenen Weg und ihre eigene Identität zu leben" , sagt Anthony Simon heute. Er engagiert sich in Oberhausen für mehr Akzeptanz und ist deshalb auch beim Aktionstag am Mittwoch dabei.

Diskriminierung und Ausgrenzung ist Alltag

Anthony hat damals keine leichte Kindheit. Seine Familie und sein Umfeld nehmen ihn nicht ernst. Warum will er ein Junge sein? Ganz offen beschreibt er, wie es ihm ging. Er schläft schlecht, will nichts essen und ist aggressiv. In seiner Pubertät hat er sogar Suizid-Gedanken.