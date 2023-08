Ärger um Bewegungsparcours in Burscheid

Das Mietshaus ist neu und modern, zehn Wohnungen mit großen Terrassen und Balkonen. Hier wohnen Familien und auch ältere Menschen. Der Bewegungsparcours liegt an der Fahrradtrasse und soll vor allem von Burscheider Sportgruppen genutzt werden - ist aber für ALLE Besucher zugänglich - jeden Tag von acht bis 21 Uhr.

Aufwertung versus Lärm

Anwohner Holger Frank vermutet, dass es unerträglich laut wird.

Die Stadt sagt: Der Parcours, gleich an der alten Bahntrasse gelegen, werte die Gegend auf und sei wichtig für verschiedene Sportgruppen. Die Anwohner befürchten jetzt Lärm gleich unter ihren Balkonen und Terrassen, vor allem von Jugendlichen aus dem nahen Jugendzentrum. Anwohner Holger Frank sagt: " Ich habe selbst Kinder und weiß, was die so alles ausprobieren ."

Geräte können Krach machen

Mit einigen Geräten kann man richtig Krach machen, zeigt Holger Frank. Wenn zum Beispiel Gewichte aufeinanderknallen gibt es laute Metallgeräusche. Der Bewegungsparcours ist noch nicht ganz fertig, aber die Bänke laden zum verweilen ein, sagt Frank. Der Stadtsportbund weist auf die sachgemäße Nutzung der Geräte hin. Und die dürfen nur leise benutzt werden. Doch daran zweifeln die Anwohner.

Richtige Nutzung ist wichtig

Das sind keine Bänke, sondern Bewegungsgeräte etwa zum Stretching.

Der Stadtsportbund hat Schilder aufgestellt, wie die Geräte richtig und somit geräuscharm zu benutzen sind. Die Geräte dürften nur leise - und der Platz nur bis 21 Uhr benutzt werden. Ob sich daran alle halten bezweifeln die Bewohner stark.

Pläne gab es seit 2019

Mark Baack von der Stadt Burscheid kennt die Bedenken der Anwohner.

" Wenn wir vom Parcours gewusst hätten, wären wir hier nicht eingezogen ", sagt Anwohnerin Petra Grad. Die Stadt hingegen unterstreicht, dass die Pläne seit 2019 bekannt waren. Die Mieter haben aber erst davon erfahren, als die Bagger vor ihrem Haus standen. „ Probleme haben wir immer, wenn ein Spielplatz oder Bewegungsplatz zentrumsnah gebaut wird “, sagt Mark Baack von der Stadt Burscheid.

Eröffnung am 11. August