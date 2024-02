AC/DC-Europa-Tour: Zwei Konzerte in Gelsenkirchen

Die Band, die für Rockhymnen wie "Back in Black" und "Thunderstruck" bekannt ist, kündigte am Montag eine Europa-Tournee von Mai bis August an und bestätigte damit monatelange Spekulationen. Auf ihrer "Power Up"-Tour werden die Musiker um Angus Young neun Konzerte in Deutschland spielen, darunter zwei in Gelsenkirchen am 17. und 21. Mai.

Weitere Auftritte sind in München, Dresden, Hockenheim, Stuttgart, Nürnberg und Hannover geplant. Der Vorverkauf beginnt am 16. Februar.

Nach acht Jahren zum ersten Mal wieder auf Tournee

Es wird das erste Mal seit fast acht Jahren sein, dass AC/DC auf Tournee gehen. Im vergangenen Oktober hatten AC/DC bei einem Festival in Kalifornien ihr Bühnen-Comeback gegeben. Schon vorher hatte es Gerüchte über eine Tournee gegeben.

Gewohnter Sound - Neue Besetzung

Neben Gitarrist Angus Young, der stets in Schuluniform auftritt und dem langjährigen Sänger Brian Johnson wird auch Rhythmusgitarrist Stevie Young dabei sein, der 2014 auf den damals erkrankten und 2017 verstorbenen Bandgründer Malcolm Young folgte. Neu in der Band sind Bassist Chris Chaney und Schlagzeuger Matt Laug, der bereits im vergangenen Jahr beim Power-Trip-Festival mit AC/DC aufgetreten war.

Unsere Quellen:

dpa