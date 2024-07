Seit Mittwoch sind das Islamische Zentrum in Hamburg und der dazugehörige Moschee-Verein verboten. Das teilte das Bundesinnenministerium am Mittwochvormittag mit. In Nordrhein-Westfalen und sieben weiteren Bundesländern wurden 53 Gebäude, die mit den IZH-Teilorganisationen in Verbindung stehen, durchsucht. Der Hintergrund: Verdacht auf Terrorismusunterstützung.

Politikwissenschaftler Ali Fathollah-Nejad ist Direktor des Think Tanks "Center for Middle East and Global Order" in Berlin. Im Interview mit WDR COSMO hat er über die Bedeutung des Islamischen Zentrums in Hamburg für Iran gesprochen - und warum aus seiner Sicht die deutsche Regierung damit so lange gewartet habe.

