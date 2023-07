"Terrorgefahr in unserer Straße?" - Eindrücke aus Warendorf

Elfriede Jakubowski konnte nicht fassen, was sie da am frühen Donnerstagmorgen vor ihrem Haus sah: In der sonst ruhigen Wohnstraße reihte sich ein Polizeifahrzeug ans andere. Spezialeinsatzkräfte der Polizei in voller Montur standen auf der Straße, blockierten die Zufahrt zu einem ehemaligen Schulgebäude, das seit einigen Jahren Flüchtlingsunterkunft ist.

"Da wusste ich schon, was los war"

Elfriede und Manfred Jakubowski

Elfriede Jakubowski wohnt mit ihrem Mann direkt im Haus gegenüber. Sie wollte am Donnerstagmorgen eigentlich nur die Zeitung aus dem Briefkasten holen, wagte sich dann aber vor und fragte einen Polizisten, was denn eigentlich los sei. " Der Polizist meinte, es sei alles in Ordnung. Es handele sich um eine Überprüfung. " Elfriede Jakubowski ging zurück ins Haus, zu ihrem Mann. Zusammen beobachteten sie das weitere Geschehen. " Einen Mann habe ich wohl gesehen, den sie da rausgeholt haben ", erzählt Manfred Jakubowski. " Den hielten sie mit zwei Mann fest. Der hatte die Hände übereinander. Da wusste ich schon, was los war. "

Unter Terrorverdacht

Der Mann, den die Polizisten in der Flüchtlingsunterkunft festgenommen hatten und mitnahmen, ist einer der sieben Männer, die die Bundesanwaltschaft am Donnerstag in Deutschland festnehmen ließ, vier davon in NRW.

Laut Bundesanwaltschaft stammen die Festgenommen aus Tadschikistan, Kirgistan und Turkmenistan. Die Männer sind nach ARD-Informationen zwischen Anfang 20 und Mitte 40. Ihnen wird vorgeworfen, in Deutschland eine terroristische Vereinigung gegründet und Anschläge geplant zu haben. Über die Identität des Festgenommenen aus Warendorf ist bisher nichts weiter bekannt.

"Das ist schon unheimlich!"