Vonovias Ziel: Hoffen auf politischen Einfluss?

Warum also der Zusammenschluss? Von Vonovia heißt es dazu, es gehe um " eine einfachere Führungsstruktur im Konzernverbund von Vonovia und Deutsche Wohnen. Der Vertrag erhöht die Geschwindigkeit von Entscheidungen und stärkt die Rechtssicherheit. " Experten des IW vermuten eher, dass Vonovia auf einen stärkeren Einfluss in der Wohnungspolitik hofft.

Vonovia steht bei vielen Mietern in der Kritik

Hans-Jochem Witzke vom Mieterbund NRW vermutet anderes: " Kommunen und Lieferanten werden so erpressbar. Der Konzern sammelt gigantische Mieterdaten an und erzielt durch Skalierungseffekte enorme Gewinne ." Dienstleister etwa für Strom und Gas gehörten zum Teil zum Konzern. Der kaufe dann zu großen Mengenrabatten ein, die er aber nicht an die Mieter weitergebe, so Witzke. So werde der Profit weiter hochgetrieben.

Mieter müssen mit deutlich höheren Kosten rechnen

Der Konzern sei bei der Mietgestaltung " alles andere als zurückhaltend ", kritisieren Mieterbündnisse. Er würde regelmäßig Preise am oberen Ende des Mietspiegels ansetzen. Dazu würden in mehreren Bundesländern immer wieder unnütze und nicht nachvollziehbare Nebenkosten Mietern in Rechnung gestellt, etwa für die Prüfung von Brandschutztüren.

Jüngster Aufreger ist die Installation von Rauchmeldern, die auch andere Daten, etwa zur Luftfeuchtigkeit im Raum, an den Konzern senden sollen, ohne Zustimmung der Mieter, unter anderem in Hessen und Baden-Württemberg. Der Konzern und die Betreiberfirma bestreiten das. Auch Reparaturen oder Bauarbeiten zögen sich oft in die Länge, beklagen Mieter.