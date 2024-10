Rund 77.000 Tablets hat die Stadt Dortmund an Schülerinnen und Schüler in der Stadt verteilt. Nicht zum Zocken oder Chatten, sondern zum Arbeiten und Lernen in der Schule. Die Stadt ist stolz, bei wie vielen Jugendlichen die Geräte fester Bestandteil des Unterrichts sind.

" Wir haben eine Nutzungsquote von über 90 Prozent ", sagt Martin Depenbrock, stellvertretender Fachbereichsleiter Schule.

Stadt müsse tausende Tablets bald auswechseln

Damit das auch bei kommenden Schüler-Generationen so bleibt, müssen die Geräte alle paar Jahre ausgewechselt werden. In Dortmund betreffe das in den kommenden drei Jahren tausende Geräte, da die aktuellen Tablets dann zu alt seien. Im Schnitt müsse ein Schüler-Tablet alle fünf Jahre ausgewechselt werden, so die Stadt.

Doch der Austausch kostet Geld: Alles in allem pro Gerät rund 500 Euro. Für die Anschaffung in den vergangenen Jahren konnte die Stadt auf verschiedene, teils umfangreiche Förderprogramme von Land und vor allem Bund zurückgreifen.

Derzeit scheint es für die nächste Generation, die Austauschgeräte, solche Mittel aber nicht zu geben. " Dabei ist es sogar Vorgabe vom Land, dass wir für diese Ausstattung sorgen müssen ", sagt Depenbrock. Die Forderung aus Dortmund: Es braucht weitere Landesprogramme, damit die Kommunen nicht auf den Kosten sitzen bleiben.

Dortmunder Wunsch: Jährliche Digitalisierungs-Pauschale

Martin Depenbrock schweben da entweder Einzelprogramme vor, oder – noch besser – eine jährliche, kalkulierbare Pauschalzahlung je Schüler. Diese " digitale Schulpauschale " würde idealerweise 300 Euro pro Schüler betragen.

Damit wären auch weitere regelmäßige Ausgaben für die IT -Infrastruktur im Lehr- und Lernbereich gedeckt, sagt er. Denn die gingen über die für Tablets hinaus, so die Stadt Dortmund. In etwa 4500 Klassenräumen gebe es stadtweit digitale Displays, die Tafeln ersetzt hätten. Und in den Berufskollegen gebe es rund zehntausend Computer mit speziellen, teils technischen Softwares.