Saison für Schalke-Keeper Karius vorbei

Der Winterzugang hat sich am Sonntag im Spiel bei der SpVgg Greuther Fürth (3:3) eine "strukturelle Muskelverletzung an der linken Wade zugezogen", das gaben die Gelsenkirchener am Montag bekannt.

Der seit Sommer vertragslose Karius hatte Mitte Januar bei Schalke unterschrieben, zwei Wochen später nach vier Jahren sein Comeback im deutschen Profifußball gegeben und Ende Februar Stammkeeper Justin Heekeren als Nummer eins abgelöst.

Karius, ehemaliger Keeper des FC Liverpool, ist bis zum Ende der laufenden Spielzeit an die Königsblauen gebunden. Karius war in Fürth noch vor der Pause angeschlagen ausgewechselt worden. Für S04 absolvierte der Schlussmann vier Spiele, bei seinem ersten Einsatz von Beginn an hielt er den Sieg über Preußen Münster (1:0) fest.

Unsere Quellen: