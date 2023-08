"Herne-Wanne-Eickel Hauptbahnhof": Emotionale Reaktionen auf neuen Namen

Die Kommentare auf Social Media zur Umbenennung des Bahnhofs sind emotional: " Der Name ist Kult! Wer kommt denn auf so verrückte Ideen? " schreibt eine Nutzerin. Oder: " Lasst Wanne-Eickel wenigsten den Hauptbahnhof. Das Letzte, was Herne nicht haben konnte. "

Der Grund für den neuen Namen ist jedoch ziemlich banal: " In Deutschland tragen die Hauptbahnhöfe üblicherweise den Städtenamen als erstes ", sagte ein Bahn-Sprecher. Wanne-Eickel gehöre nun einmal zu Herne. Außerdem habe sich die Stadt Herne die Änderung gewünscht.

Zwölf Millionen Euro für Modernisierung des Hauptbahnhofs

Die Umbenennung ist mehr Aufwand, als es auf den ersten Blick scheint. So müssten nicht nur die Schilder am Bahnhof ausgetauscht werden, sondern auch die Beschilderung im Stadtgebiet und der Umgebung. Dazu kommen Navis, Streckenkarten der Bahn und auch Landkarten.

Der neue Name "Herne-Wanne-Eickel Hauptbahnhof" ist Teil der Modernisierung des Bahnhofs. Die Bahn will um die zwölf Millionen Euro investieren, um unter anderem Unterführungen und Bahnsteige neu zu machen. Beispielsweise soll es dann wie am Essener Hauptbahnhof gläserne Wartehäuschen am Bahnsteig geben.

Neuer Name voraussichtlich 2025

Starten sollen die Arbeiten im zweiten Quartal des kommenden Jahres. Die Bahn rechnet aber nicht damit, dass der Hauptbahnhof vor 2025 offiziell einen neuen Namen bekommt, denn dann sollen die Bauarbeiten beendet sein. " Das ist quasi einer der letzten Schritte ", sagte ein Bahn-Sprecher.

Der Name "Wanne-Eickel Hauptbahnhof" erinnert an eine Zeit, in der Wanne-Eickel noch eine eigene, kreisfreie Stadt war. 1975 schlossen sich dann jedoch Wanne-Eickel und Herne zu einer Stadt zusammen; der heutigen Stadt Herne.

