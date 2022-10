Anklage im Missbrauchskomplex Wermelskirchen erhoben

Dem heute 45-Jährigen werden insgesamt 124 Taten von sexueller Gewalt gegen Kinder vorgeworfen. Überwiegend gehe es dabei um sexuellen Missbrauch, der insgesamt rund 20 Opfer betreffe, sagte ein Sprecher des Kölner Landgerichts.

Der Angeklagte soll die Taten zwischen März 2005 und September 2019 begangen haben. Das jüngste Opfer sei einen Monat alt gewesen.

Hauptverdächtiger zeigt sich weiter kooperativ