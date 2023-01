Die vorgeworfenen Mängel sind vielseitig: Eltern berichten, dass vor einem Kindergarten die Straßen nicht mehr befahrbar waren. Dagegen wurde an einer Grundschule soviel Streusalz verteilt, dass sich noch immer eine lange weiße Linie über den Gehweg schlängelt, obwohl der Schnee längst geschmolzen ist.

Verwirrung über Räumpflicht auch in Bonn

Verwirrung über die Räumpflicht gibt es nicht nur in Weilerswist. In der Stadt Bonn wird darüber diskutiert, wer für die Haltestellen zuständig ist. Anlass ist eine Überarbeitung der Bonner Straßenreinigungssatzung. Nach Angaben des kommunalen Entsorgungsbetriebs BonnOrange habe sich an den Regeln dadurch nichts geändert: Um den Müll an den Haltestellen kümmert sich BonnOrange, Schnee und Eis sind dagegen Sache der Anwohner.