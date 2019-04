Fans stehen Schlange für Hallenboden des VfL Gummersbach

Handball-Fans stehen am Freitagnachmittag (12.04.2019) in Gummersbach Schlange - für ein Stück Parkettboden der alten VfL-Trainingshalle. Die Handballhalle am Lindengymnasium ist mehr als 60 Jahre alt und soll saniert werden.

Hallenboden als Andenken

Das alte Parkett wackelt und klappert nach Jahrzehnten Trainingsbetrieb und Schulsport. Deshalb wird der Boden nun als Andenken verkauft. Besonders groß sind die Stücke nicht: 40 mal 50 Zentimeter.

Der krumme Preis - 18,61 Euro pro Stück - steht für das Gründungsjahr 1861 des VfL Gummersbach. Der Erlös geht an die Handballakademie des Vereins.

Verwaltungsmitarbeiter hatte Idee

Die Idee hatte Stephan Höller von der Kreisverwaltung. Den historischen Boden einfach so wegwerfen? "Nein, da müssen wir was Besonderes draus machen und die Tradition einfach an den Mann bringen" , so Höller.

Er war selbst Handballer und kümmert sich beim Kreis um die Sanierung der Halle. Die Idee schlug er seinem Chef vor, der den Deal gut fand. Damit nicht jeder mit Hammer und Säge anrückt, schneidet ein Schreiner die Stücke sauber aus dem Boden.

"TIschplatte fürs Wohnzimmer"

Schon ein Test-Post mit einem Bild des Bodens auf Facebook kam bei den Menschen im Oberbergischen gut an. Ideen für die Weiterverwertung gibt es viele: Ein paar Quadratmeter für den Partykeller oder ein Stück als Tischplatte fürs Wohnzimmer.

