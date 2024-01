Verfolgungsfahrt über 70 Kilometer

Wie die Polizei berichtet, sind die Männer in ein Haus in Münstermaifeld bei Koblenz eingestiegen. Dabei sind sie vom Hauseigentümer überrascht worden und in einem Auto geflüchtet. Die Polizei verfolgte den Wagen der Verdächtigen. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und Spürhunde zum Einsatz. Beamte entdeckten in der Gemeinde Wachtberg im Rhein-Sieg-Kreis in einer kleinen Anliegerstraße zunächst das verlassene Auto der Männer.

Der Fahrer war mit dem Wagen von der Straße abgekommen und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Die Männer flüchteten zu Fuß in ein nahegelegenes Waldgebiet - so die Polizei weiter. Hier konnte sie dann zwei von ihnen stellen. Bei einem der beiden konnte die Polizei Schmuck sicherstellen. Dieser stammt möglicherweise aus dem Einbruch. Der dritte Mann ist weiterhin auf der Flucht.

