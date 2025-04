Der Wochenbeginn bringt reichlich Sonne mit sich und Temperaturen, die locker die 20-Grad-Marke knacken. Örtlich sind 23 Grad am Montag möglich. An den Folgetagen steigen die Temperaturen auf bis zu 26 Grad. Am 1. Mai werden sogar bis zu 27 Grad erwartet.

Spitzenzahlen für Flughäfen

An den Flughäfen in NRW brummt es zum Ferienende. Für Köln/Bonn und Düsseldorf ist der Sonntag voraussichtliche Spitzentag in den Osterferien. Allein in Düsseldorf sind am letzten Ferienwochenende über 200.000 Reisende unterwegs, Köln/Bonn erwartet heute über 30.000 Fluggäste.