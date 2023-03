Nächste Streikwelle in NRW startet Montagfrüh

Davon betroffen ist zunächst vor allem der öffentliche Personennahverkehr in vielen Städten. Los gehe es " mit der ersten Frühschicht" am Montagmorgen um 2.00 Uhr, sagt eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi Ruhr-West. Man gehe davon aus, "dass an diesen beiden Tagen der öffentliche Nahverkehr in Mülheim, Essen und Oberhausen fast komplett zum Erliegen kommt" . Auch in Düsseldorf und Monheim sowie in Köln und Bonn sind die Beschäftigten im ÖPNV aufgerufen, ab Montag zu streiken.

Ab Dienstag werden dann auch Kindertagesstätten, Stadtverwaltungen, Arbeitsagenturen, Sparkassen und viele andere öffentliche Verwaltungen in Köln, Bonn und Leverkusen bestreikt.

Volle S-Bahnen befürchtet

In Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis wird bei den dortigen Unternehmen SWB und RSVG genauso gestreikt wie bei der Düsseldorfer Rheinbahn. Die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe in Leverkusen und das Dortmunder Unternehmen DSW21 gehen von einem eintägigen Streik am Dienstag aus.

An beiden Tagen betroffen ist die Ruhrbahn. Auch in der Region Aachen wird gestreikt – neben den Bussen sollen auch Müllabfuhr und kommunale Kitas betroffen sein.

Die Verkehrsbetriebe wollen online ankündigen, welche Busse trotz des Streiks unterwegs sind. Nicht vom Streik betroffen sind die S-Bahnen. Hier müssen Pendler aber mit einer deutlich höheren Auslastung der Bahnen rechnen.