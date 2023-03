Warnstreik: Mülltonnen werden vielerorts nicht geleert

Am Mittwoch hatten sich sich nach Angaben von Verdi etwa 10.000 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen an den Warnstreiks in kommunalen Kitas und sozialen Einrichtungen beteiligt. Die Stadt Köln teilte nach Rückmeldungen der meisten kommunalen Kitas mit, dass 124 geschlossen blieben, 70 teilgeöffnet und neun komplett geöffnet waren.