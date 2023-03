Warnstreiks im öffentlichen Dienst: 40.000 demonstrieren für mehr Lohn

Vor der nächsten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag nochmal Druck auf die Arbeitgeberseite gemacht, mit ausgeweiteten Warnstreiks in ganz NRW : In nahezu allen Regionen fahren keine Busse und Bahnen. Außerdem werden viele kommunale Betriebe und Einrichtungen bestreikt, betroffen sind unter anderem zahlreiche Kitas, Bäder, Stadtverwaltungen und Kliniken. Auch der Müll wurde in vielen Städten nicht abgeholt.