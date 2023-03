Streik am NRW-Flughäfen angekündigt

Passagiere müssen am Freitag (17.03.) mit vielen Flugausfällen rechnen, heißt es vom Düsseldorfer Flughafen. Der Streik soll am Freitagmorgen beginnen und in der Nacht zum Samstag enden.

Die Belegschaft im Luftsicherheitsbereich, die Fluggäste, Personal, Waren und Fracht kontrolliere, sowie Beschäftigte im öffentlichen Dienst seien zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittwoch mit.

Reduzierter Flugplan in Düsseldorf

Am Flughafen soll trotz des Streiks ein Notbetrieb aufrechterhalten bleiben. Ursprünglich geplant waren für Freitag 368 Starts und Landungen. Aktuell wird für den Streiktag ein deutlich reduzierter Flugplan erarbeitet.

Der Flughafen empfiehlt allen Passagieren, sich bei ihrer Airline oder dem Reiseveranstalter zu erkundigen, ob ihr Flug wie geplant stattfindet.

Streiks auch in Köln und an anderen Flughäfen

Verdi hat Flughäfen im laufenden Tarifkonflikt schon mehrfach bestreikt. Neben Düsseldorf sind auch die Flughäfen Köln, Stuttgart und Karlsruhe betroffen.

Wegen Schichtdiensten beginne der Streik am Airport in Köln/Bonn schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ein Ende ist in Teilbereichen erst in den frühen Morgenstunden am Samstag vorgesehen. Auch hier müssen Fluggäste mit Verspätungen, langen Wartezeiten sowie Ausfällen rechnen.

Grund für Streik: Tarifverhandlungen

Hintergrund des Streiks sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

" Die Beschäftigten machen mit den Streiks gemeinsam Druck auf die Arbeitgeber, weil in den bisherigen Verhandlungen weder im öffentlichen Dienst noch im Luftsicherheitsbereich ein akzeptables Angebot unterbreitet wurde ", sagte Andrea Becker, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiterin in Nordrhein-Westfalen.

Über dieses Thema berichten wir auch in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf am 17.03.2023 ab 19:30 Uhr.