Nach dem heutigen Warnstreik bei der Rheinbahn, bei dem Pendler den ganzen Tag viel Geduld aufbringen mussten, bleiben morgen in NRW etliche Flieger am Boden. Dann wird an den Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn die Arbeit niedergelegt. Am Flughafen Köln/Bonn beginnt der Streik aufgrund von Schichtdiensten zum Teil schon um 22 Uhr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag - und endet in einigen Bereich erst am frühen Samstagmorgen.

Aufgerufen dazu seien Beschäftigte, die in der Fluggastkontrolle, der Personal-, Waren- und in der Frachtkontrolle tätig seien, sowie Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, teilte Verdi mit. Für beide Beschäftigtengruppen werden zurzeit Tarifverhandlungen geführt.

Flugreisende müssen sich informieren

Die beiden Flughäfen warnen für Freitag vor Flugausfällen und anderen Einschränkungen. " Es ist mit erheblichen Beeinträchtigungen des Flugbetriebes zu rechnen ", sagte ein Sprecher des Flughafens Köln/Bonn. Reisende würden dringend gebeten, sich vorab bei ihrer Airline oder ihrem Reiseveranstalter über den Status ihres Fluges zu informieren.

Late Night Check-In nicht möglich

Der Flughafen Düsseldorf will nach Angaben eines Sprechers einen Notbetrieb aufrechterhalten und empfiehlt allen Passagieren, sich zu erkundigen, ob ihr Flug wie geplant stattfindet.

Um die Fluggastkontrollen zu beschleunigen, sollte das Handgepäck auf ein Minimum reduziert werden. Ein Late Night Check-In sei am heutigen Donnerstag streikbedingt nicht möglich, heißt es auf der Website des Flughafens.