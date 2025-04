Als die Kinder von Beamten erstmals aus dem Haus geführt wurden, habe eines von ihnen erstaunt mit den Händen das Gras des Rasens berührt. " Sobald wir sie herausgeholt hatten, begannen alle drei tief durchzuatmen, als wären sie noch nie an der frischen Luft gewesen ", sagte ein Ermittler der Zeitung "La Nueva España".

Familie stammt aus Deutschland

Als Polizisten am Montag während des massiven Stromausfalls in Spanien in das Haus eindrangen, hätten die Eltern erst noch verlangt, dass auch die Beamten Masken aufsetzten. Die Eltern wurden festgenommen, die drei Kinder in einem Heim untergebracht. Die Mutter habe neben der deutschen auch eine US -Staatsbürgerschaft, sagte die Polizei. Woher in Deutschland die Familie stammt, ist bislang nicht bekannt.

