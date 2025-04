Sommerwochenende im Mai - was ist los in NRW?

Stühle raus im Bermudadreieck in Bochum

Im Bochumer Bermudadreieck stellen sie am Mittwoch neben Tischen und Stühlen auch sechs Klaviere und einen Flügel raus. An denen spielen Profis aber auch Musikschülerinnen und -schüler Musik von Ragtime und Boogie Woggie, über Jazz bis hin zu Klassik und Pop. Auch Besucher dürfen in die Tasten hauen. Dazu gibt es Straßenkunst, einen Flohmarkt und am Abend ein Livekonzert mit Bands. Von 16:00 bis 20:00 Uhr.

Anbaden im Grugabad in Essen

In Nordrhein-Westfalen gibt es Freibäder für jeden Geschmack

In vielen Freibädern in NRW startet am 1. Mai die Saison. So auch im Grugabad in Essen. Das Anbaden im dortigen Wellenbad wird am Vormittag von Essens schrägstem Blasorchester Tuba Libre begleitet. Die erste Welle rollt um 9:00 Uhr und dann werfen sich traditionell Schwimmer mit Schwimmtieren, Sonnenbrillen und weiteren Accessoires in die Fluten. Danach gibt es noch Kaffee und Brötchen am Beckenrand. Das Grugabad Essen öffnet von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Größter mobiler Irrgarten in Bonn

In den Bonner Rheinauen öffnet am 1. Mai das weltgrößte mobile Labyrinth zum 25. Mal seine Pforten. Auf 2000 Quadratmetern lädt es kleine und große Besucher dazu ein, sich zwischen den gelben Stoffbahnen zu verlaufen und zu verirren und dann doch den Weg zum Aussichtsturm in der Mitte zu finden. Es hat bis zum 8. September von 9:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet. Eintritt 5 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre).

In Haltern am See wird Holzkohle gemacht

Wem am 1. Mai noch nicht warm genug ist, der kann in der Haard in Haltern am See gucken, wie früher Holzkohle gemacht wurde. Etwa zwei Wochen lang lebt das alte Handwerk der Köhlerei neu auf. So lange dauert es, bis das zu einem Meiler aufgeschichtete Holz verkohlt ist. Organisiert wird die Aktion vom Eigenbetrieb Ruhr Grün des Regionalverbandes Ruhr. Entzündet wird der Meiler um 11 Uhr. Von 10 bis 17 Uhr findet das Meilerfest mit Handwerkermarkt und Mitmachaktionen statt. Am 16. Mai ist die Holzkohle dann fertig und wird verkauft. Ein Sack mit zehn Kilo kostet 15 Euro.

Nacktfußball in Herne

Ein ungewöhnliches Fußballspiel steigt am 1. Mai am Schloß Strünkede in Herne. Da feiert die Nacktionalmannschaft ihr zehnjähriges Jubiläum. Das Team aus Männern und Frauen tritt tatsächlich bis auf Fußballschuhe, Stutzen und Schienbeinschoner nackt gegen ein Team aus Ruhrpott-Originalen um den VfL-Jesus an. Mit dem Kunstprojekt wollen die Spielerinnen und Spieler ein Zeichen gegen die Kommerzialisierung des Fußballs setzen und gängige Schönheitsideale hinterfragen. Anstoß ist zur besten Bundesligazeit um 15:30 Uhr. Eintritt 15 Euro.

Treckertreffen im Freilichtmuseum in Hagen

Das Freilichtmuseum in Hagen begeistert vor allem mit vielen historischen Handwerksbetrieben. Von mehreren Schmieden, über eine Papiermühle bis hin zu Stellmacherei werden hier verschiedene Betriebe gezeigt, zum Teil in Aktion. Am 1. Mai kommt viel bewegliche Technik dazu, beim Treckertreffen. Alles knattert und qualmt im Mäckingerbachtal, wenn wieder über 200 historische Bulldogs, Trecker und Traktoren über das Museumsgelände des LWL-Freilichtmuseums fahren. Dazu gibt es noch eine Vorführung der Rückepferde, die zum Teil auch heute noch das geschlagene Holz aus dem Wald holen. Das Freilichtmuseum Hagen hat von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr geöffnet, das Treckertreffen beginnt um 11:00 Uhr. Eintritt 12 Euro, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre frei.

Mit der Dampflock Schluff durch Krefeld

In den Sommermonaten gehört der Schluff zu Krefeld wie Seide, Samt und die Wälle. Ab dem 1. Mai bis Ende September fährt die historische Eisenbahn zwischen Tönis und dem Hülser Berg über eine 13,5 Kilometer lange Strecke. Um 11:10 Uhr wird am 1. Mai am Schluffbahnhof in St. Tönis „angeschlufft“, wie der Betreiber Stadtwerke Krefeld schreibt. Am Hülser Berg trifft der Zug dann fahrplanmäßig um 12:05 Uhr ein. Insgesamt fährt der Zug drei Mal. Die letzte Abfahrt ist um 16:50 Uhr. Tickets: Einfache Fahrt 9 Euro, Hin- und Rückfahrt 16 Euro, Kinder zahlen für Hin- und Rückfahrt 9 Euro.