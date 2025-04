Wie Leverkusen am Mittwoch mitteilte, wird Stepanow in der Saison 2025/2026 für die Nürnberger auflaufen. Der Vertrag des Ukrainers in Leverkusen war nach Bayer-Angaben erst im Januar 2025 " langfristig " verlängert worden. Die Laufzeit der Leihe sei auf ein Jahr befristet.

Bayer erhofft sich Entwicklungsschub bei Stepanow

Der 17-Jährige steht seit 2024 in der U19-Mannschaft von Bayer Leverkusen unter Vertrag, spielte aber auch bereits für die Profis und kommt derzeit auf zwei Einsätze in der Champions League. Stepanow war im Sommer 2022 aus dem Nachwuchs des ukrainischen Meisters Schachtar Donezk nach Leverkusen gewechselt.

In Nürnberg soll Stepanow unter FCN -Trainer Klose, der 2014 in Brasilien mit Deutschland den Weltmeister-Titel gewann, " auf hohem Niveau " Erfahrungen sammeln: " Wir erhoffen uns durch die Leihe einen weiteren Entwicklungsschub bei Artem, der den Nürnbergern zusätzliche offensive Optionen verleiht – eine vielversprechende Konstellation für alle Beteiligten ", sagt Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Unsere Quellen:



Bayer Leverkusen

Nachrichtenagentur sid