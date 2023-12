Urteil nach Brandanschlag in Ratingen erwartet

Der Prozess gegen den Angeklagten Frank P., der im Mai neun Einsatzkräfte durch eine Explosion in einem Hochhaus in Ratingen-West teils schwerstverletzt haben soll, könnte deutlich früher zu Ende gehen als ursprünglich geplant.

Für Mittwochvormittag ist nur noch das Plädoyer des Verteidigers vorgesehen. Anschließend könnte vor dem Düsseldorfer Landgericht das Urteil fallen.

Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

In ihrem Plädoyer am Montag (11.12.2023) hatte die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den 57-Jährigen gefordert - und dass die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird. Dann könnte der Mann nicht nach 15 Jahren freikommen.

Die Staatsanwältin warf dem Angeklagten versuchten Mord in neun Fällen vor und führte es nur auf glückliche Umstände zurück, dass niemand gestorben sei. Der Mann habe bewusst die Situation ausgenutzt, dass die Einsatzkräfte nicht mit einem Angriff gerechnet hatten. Strafmildernde Faktoren gibt es aus ihrer Sicht nicht.

Gutachter: Keine Hinweise auf psychische Krankheit

Rettungskräfte waren im Großeinsatz

Am Montag sagte auch der psychiatrische Gutachter in dem Fall aus. Der Angeklagte habe Behörden, Kirche und alles, was für ihn die Obrigkeit darstellt, abgelehnt und auch gegen Ärzte gewettert, sagte er. Das wird aus Schriftstücken des Angeklagten deutlich, die der Richter am Montag verlas.

Er habe während der Tat genau gewusst, so der Gutachter, was für eine Situation auf ihn zukommt. Auch in der anschließenden Haft sei der Mann auf Ansprache gut orientiert gewesen. Er habe früher eine Schule für Lernbehinderte besucht, was womöglich auf eine leicht unterdurchschnittliche Intelligenz hindeuten könne. Aus all dem lasse sich jedoch keine psychische Erkrankung ableiten, weshalb der Angeklagte voll schuldfähig sei.

Schwerst verletzte Polizistin beeindruckt vor Gericht

Vergangene Woche hatte der Auftritt der am schwersten verletzten Polizistin als Zeugin viele Anwesende beeindruckt. Auf einen Stock gestützt, das Gesicht schwer gezeichnet von roten Brandnarben, hatte sie den Saal betreten.

Um den Kopf trug die 25-Jährige noch immer einen dicken Verband, aus dem einzelne blonde Haare herausschauten. Mehr als 60 Prozent ihrer Körperfläche waren durch die Tat verbrannt, sie lag mehrere Monate auf der Intensivstation. Sie wird sich noch weiteren Operationen unterziehen müssen.

Mit fester Stimme und vollkommen klar schilderte die Polizistin die Ereignisse. Ein Notarzt hatte zuvor erklärt, dass er beim Einsatz nicht gedacht habe, dass die Polizistin den Tag überlebe.