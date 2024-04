Parkplatznot an der Bergischen Universität

Nach einem Handballspiel in der Unihalle brennt es im Januar in einem der Uni-Parkhäuser. Das Feuer bricht in einem Technikraum aus. Die Brandursache ist bis heute nicht geklärt.

Seit Monaten gesperrt

Ein, zwei Wochen, das war am Anfang die Hoffnung, sollte das Parkhaus geschlossen bleiben. Inzwischen sind Monate vergangen und immer noch ist das Parkhaus zu. Studierende, die aus dem Umland anreisen, ärgern sich.

Das Uni-Parkhaus nach dem Brand

Eine Stunde und mehr suchen manche nach einem Parkplatz. Andere finden gar keine Möglichkeit, ihr Auto abzustellen - und fahren in die Stadt, um dort in einem kostenpflichtigen Parkhaus zu parken. Jede Lücke ist zugeparkt - auch da, wo das gar nicht erlaubt ist. Die Abschleppdienste haben viel zu tun.

Jeder Parkplatz zählt

Die meisten Studierenden kommen mit dem Bus oder dem Fahrrad. Aber etliche kommen von außerhalb. Aus dem Bergischen, aus dem Rheinland oder dem Ruhrgebiet.

" Wir haben 22.000 Studierende, da zählt jeder Parkplatz “, sagt Corinna Dönges von der Pressestelle der Uni.

Das Parkhaus gehört nicht der Uni selbst, sondern dem Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . Der hat seinen Sitz in Düsseldorf und schätzt, es könne bis zum Sommer dauern, bis das Parkhaus saniert sei.

Maschinen müssen warten

Arno Ueberholz, leitender Sicherheitsingenieur an der Uni erklärt, warum die Brandfolgen so schwierig sind, obwohl das Parkhaus selbst kaum mehr als ein Betonklotz ist: " Brandgase bilden Säuren - und die greifen den Stahl an, wo der Beton abgeplatzt ist “.

Maschinenbauer bei der Arbeit

Deswegen ist trotz der von außen kaum sichtbaren Brandfolgen sogar die Statik des Gebäudes beeinträchtigt. Besonders ärgerlich, weil über dem Parkhaus noch ein Gebäude ist, in dem Maschinenbauer studieren.

Die dürfen inzwischen das Gebäude wieder betreten - aber nicht alle Maschinen benutzen. Versuche mit den Studierenden müssen ins nächste Semester verlegt werden.

Spätestens dann sollten auch alle Parkplätze wieder zur Verfügung stehen. Überhaupt, sagt eine Studentin, sei es schade, wenn sie so viel Zeit mit Parkplatzsuche zubringen müsse - wenn sie doch in der Zeit auch lernen könnte.

Unsere Quellen:

Reporter vor Ort

Pressestelle Uni Wuppertal

Sicherheitsingenieur Uni Wuppertal

Über dieses Thema berichtet der WDR am 24.04.2024 auch im Radio auf WDR 2 und im Fernsehen in der Lokalzeit Bergisches Land.