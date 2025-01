Doch die Herausforderung sei schon gegen den Tabellenfünften groß. " Freiburg spielt ebenfalls eine tolle Serie und hat in Heimspielen vor allem auch gegen Topteams zu überzeugen gewusst ", so Pätzold. Beim Sportclub kommt am Sonntag Trainerin Theresa Merk zu ihrem Comeback. Nach Babypause kehrt sie ein halbes Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes auf die Freiburger Trainerbank zurück und will an die guten Leistungen unter ihrer Schwangerschaftsvertretung Nico Schneck anknüpfen.