Dies teilte der Verein am Freitag mit. Zuletzt war der Vertrag mit Abwehrspieler Nick Bailen aufgelöst worden. Der US -Profi spielt nun in Schweden bei den Växjo Lakers. Der 31 Jahre alte Rantakari spielte in der vergangenen Saison noch bei den Augsburger Panthern, mit denen er Letzter wurde.

Einsatz im Derby gegen Düsseldorfer EG noch unklar