Mit 500 PS gegen Fußgänger – Prozess wegen fahrlässiger Tötung

Die Kölner Polizei sicherte am Unfallort nach eigenen Angaben "kleinste Kunststoffteile wie auch den ausgebrochenen Mercedes-Stern" . Akribische Ermittlungsarbeit nach einem tödlichen Unfall: Nun beginnt der Prozess gegen den Fahrer, der sich erst neun Tage nach dem Zusammenstoß bei der Polizei meldete. Den schwer beschädigten Wagen stellten die Beamten damals in einer Garage in Köln-Mülheim sicher.

85 Km/h gefahren – 50 Km/h erlaubt

Am Abend des 7. Januar 2023 kurz vor Mitternacht wollte ein 62 Jahre alter Mann eine Straße in Köln-Deutz überqueren. In dem Moment näherte sich laut Gutachten der Mercedes mit etwa 85 Km/h. Im letzten Moment soll der Fahrer den Fußgänger gesehen haben.

Ein Ausweichmanöver nach links brachte nichts, weil der Wagen einfach zu schnell war, sagt der Sachverständige. Der 62 Jahre alte Mann wurde erfasst und in ein Gleisbett der Straßenbahn geschleudert.

Tatort: Siegburger Straße in Deutz

Laut Polizei fuhr der jetzt Angeklagte weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an den schwerwiegenden Verletzungen.

Vorwürfe: fahrlässige Tötung und Fahrerflucht

Zeitsprung in den März 2024: In der Nähe der Unfallstelle hängen noch heute verblichene Gedenktafeln an einem Zaun. Darauf sind gerade noch Worte zu lesen wie: "Partner, Vater, Onkel oder Freund." Der Unfallfahrer war der Polizei bereits zuvor wegen einer, wie die Ermittler schreiben, "Straßenverkehrsgefährdung" , bekannt.

In dem Prozess geht es nun um die Vorwürfe der fahrlässigen Tötung und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Möglicherweise will das Kölner Amtsgericht am Mittwoch noch ein Urteil sprechen.

