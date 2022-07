Tödlicher Unfall: Frau in Rheinberg von eigenem Auto überrollt

Bei einem Verkehrsunfall ist eine Frau in Rheinberg am Samstagmorgen beim Einkaufen tödlich verunglückt. Die 49-Jährige hatte am rechten Fahrbahnrand an einem Stand angehalten, um dort einzukaufen, wie die Kreispolizeibehörde Wesel mitteilte.

Nachdem sie ausgestiegen sei, habe ihr 85-jähriger Beifahrer im Fahrzeug bemerkt, dass der Wagen nach hinten rollte. Er rief die Frau, die daraufhin versuchte, das Auto aufzuhalten. " Hierbei kam sie zu Fall und wurde von dem Pkw überrollt ", heißt es im Polizeibericht. " Trotz notärztlicher Reanimationsmaßnahmen verstarb die 49-Jährige noch an der Unfallstelle. "

Schon mehrfach kam es zu solchen tragischen Unfällen, weil die Fahrer oder Fahrerinnen vor dem Aussteigen offenbar vergaßen, die Handbremse anzuziehen und danach versuchten, das wegrollende Auto zu stoppen.

Häufige Unfallursache: Handbremse nicht angezogen

Nur drei Tage vor dem aktuellen Fall kam eine Frau aus der Oberpfalz während ihres Urlaubs in Österreich ums Leben, weil sie von dem eigenen Auto mitgeschleift und überrollt wurde. Nach Informationen der Polizei hatte das Paar einen kurzen Zwischenstopp auf einem Parkplatz in Mühlbach am Hochkönig eingelegt. Nach dem Aussteigen ging die 78-Jährige zum Kofferraum, während ihr Ehemann noch durch das offene Fenster den Motor abstellen wollte. Plötzlich habe das Fahrzeug rückwärts zu rollen angefangen, so die Polizei weiter.

Ein ähnlicher Fall wie in Rheinberg ereignete sich auch Ende April in Hürth. Dort wurde eine 60 Jahre alte Autofahrerin auf einem Parkplatz schwer verletzt, als sie versuchte in ihr wegrollendes Auto zu steigen. Offenbar war sie kurz bevor sie losfahren wollte noch einmal aus ihrem Wagen gestiegen, weil sie etwas vergessen hatte. Nach eigener Aussage hatte sie davor vergessen, den Wählhebel auf P (Park) zu stellen.

Keine zwei Wochen zuvor wurde eine 83-Jährige in Werne (Kreis Unna) von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt. Die Frau hatte laut Polizei ihren Wagen an einer abschüssigen Straße abgestellt und vergessen, die Handbremse anzuziehen. Als das Auto begann wegzurollen, habe sie versucht es zu stoppen und sei dabei gestürzt und überrollt worden.

Polizei: lieber Sachschaden als Personenschaden

Die Polizei rät in solchen Fällen, nicht zu versuchen, das Auto zu stoppen. Man solle lieber einen Sachschaden in Kauf nehmen, als sich selbst in Gefahr zu bringen. "Wer sich vor oder hinter das Fahrzeug stellt, um es mit eigener Kraft abzufangen, oder durch die geöffnete Fahrertour die Handbremse nachträglich festziehen will, kann eingequetscht, mitgezogen oder sogar überrollt werden und bringt sich selbst in Lebensgefahr", heißt es auch vom ADAC Nordrhein auf Anfrage des WDR.

Stattdessen rät der Automobilclub im Fall, dass das eigene Auto plötzlich wegrollt:

Sich selbst in Sicherheit bringen

Andere Verkehrsteilnehmer im näheren Umfeld vor dem rollenden Fahrzeug warnen (Das gilt nicht nur bei Pkw, sondern ebenso für ungesicherte Anhänger oder Wohnwagen, die sich plötzlich unkontrolliert in Bewegung setzen).