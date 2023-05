Bonner Uni: Spurensuche unter dem Kurfürstlichen Schloss

Gut 200 Jahre alt ist die Bonner Universität, ihr Hauptgebäude ist das ehemalige Kurfürstliche Schloss in der Innenstadt. Universitätsarchivar Thomas Becker führt seit mehr als zwanzig Jahren Besuchergruppen durch den mehrere hundert Meter langen Gewölbekeller unter dem Schloss, und er ist immer noch begeistert: "Es gibt hier viele Dinge, die rätselhaft sind. Man muss sich vorstellen, seit Jahrhunderten wird hier unten umgebaut. Und immer wieder stoßen wir auf etwas, wo wir nicht so richtig erklären können, was das ist und warum es da ist."

Ein zerbrochenes Schild in den Katakomben der Universität Bonn.

Da prangt zum Bespiel eine alte Holztür – mitten in einer Wand in drei Metern Höhe. Ein paar neugierige Besucher klettern eine schmale Leiter hinauf, um einen Blick hinter die Tür zu werfen. Zu sehen ist ein niedriger Gang, achtzig Meter lang, der Boden aus Lehm gestampft, die Seiten mit alten Ziegelsteinen verkleidet. Niemand weiß mit Sicherheit, wann und wozu er gebaut wurde, sagt Thomas Becker.

Urkunden aus mehreren Jahrhunderten

Weiter geht es durch mehrere lange Gänge, die links und rechts durch Karteikästen, Schiebeschränken und alten Regalen voller grauer Pappkartons verengt sind. Hier lagern alte Matrikel, eine Liste ehemaliger Studierenden.

Thomas Becker öffnet einen Schiebeschrank und zieht eine alte Akte in den Schein der alten Deckenlampen: "Wir haben hier die Prüfungsakten der allerersten Gymnasiallehrerinnen. Und dann kann man vielleicht auch einmal gucken, wie waren denn die Themen ihrer Staatsexamensarbeiten. Waren die genauso wie von den Männern?"

Thomas Becker erzählt, dass Frauen erst seit gut 100 Jahren studieren dürfen, bis 1967 waren die Matrikel der Männer hellblau, die der Frauen rosa.

Kino und Rotwein unterirdisch

Am Ende der eineinhalbstündigen Führung führt Thomas Becker seine Besuchergruppe durch einen engen Gang, dessen hell getünchte Wände durch Dutzende alte Filmplakate verdeckt sind.

"Winnetou", "Die Rache des Fu Man Chu" und "Teufelstanz in Tokio" ist dort unter anderem zu lesen. Hier tagte bis in die 1990er Jahre der Film-Club der Bonner Universität. Der Studenten-Club wählte Filme aus, die oben in Hörsaal 1 gezeigt wurden.

Anmeldungen direkt bei der Universität

Beim Aufräumen vor ein paar Jahren fand Thomas Becker hier unten eine volle Rotweinflasche. Mit dieser Anekdote beendet er die Führung und zurück geht’s in den oberirdischen Teil des Uni-Hauptgebäudes.

Wer Interesse an einer Führung durch das ehemalige kurfürstliche Schloss hat, kann sich bei der Universität Bonn anmelden.