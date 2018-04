Rede fällt in türkische Wahlkampfzeit

Das Mahnmal "Solinger Bürgerinnen und Bürger gegen Fremdenfeindlichkeit"

Der türkische Präsident Erdogan hatte vor einer Woche für den 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei angekündigt. Der Wahlkampf werde auch im Ausland geführt, so Erdogan.

Cavusoglus Auftritt nicht als Wahlkampf eingestuft

Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD ) hatte zuvor noch klargestellt, die Bundesregierung werde keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland zulassen.

Cavusoglus Auftritt stuft Maas aber nicht als Wahlkampf ein. " Das ist eine Veranstaltung, die regelmäßig stattfindet und dort wird der Opfer dieses schrecklichen Brandanschlags gedacht ", so Maas am Montag (23.04.2018) am Rande des G7-Treffens in Toronto.

Linke: "Instrumentalisierung einer Gedenkfeier"

Kritik kommt von den Grünen und Linken. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte der "Augsburger Allgemeinen": " Solange nicht die gleichen Rechte für die Opposition gelten, sollten wir uns für dieses Schmierentheater nicht hergeben. " Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sevim Dagdelen, sagte der Zeitung, es sei "beschämend", dass die Bundesregierung eine Instrumentalisierung der Gedenkfeier "offensichtlich zugelassen" habe.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU ) äußerte sich zurückhaltend. " Das Gedenken an die Toten von Solingen darf nicht für Wahlkampfzwecke missbraucht werden ", sagte er der "Rheinischen Post".

Ansprache-Text vorab in Deutsche übersetzt

Ein Sprecher der Stadt Solingen sagte, auch vor fünf Jahren habe beim Gedenken an die Opfer des Mordanschlags auf die türkischstämmige Familie Genc ein Regierungsvertreter aus der Türkei geredet.

Am 29. Mai 1993 starben fünf Frauen und Mädchen der türkischstämmigen Familie Genc bei dem Anschlag in Solingen, vier rechtsradikale Männer wurden wegen Mordes verurteilt.